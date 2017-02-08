أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وتغييرات شاملة بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس من أجل ضبط الأداء وتحسين العمل لتحقيق عملية تعليمية متطورة ومتميزة بجميع مدارس المحافظة

جاء ذلك على هامش اجتماع وكيل وزارة التعليم بمطروح مع مديري الإدارات التعليمية بالمديرية .

وكان الدكتور النيلي قد اجتمع اليوم مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومجلس الأمناء وأعضاء نقابة المعلمين بقاعة التدريب بديوان المديرية، وذلك بحضور سيد ضرغام مدير إدارة التوجيه الفني، وإسماعيل جاتو مدير الشؤون التنفيذية.

وأكد الدكتور النيلي خلال هذا الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدية وتقدير المسؤولية والإخلاص في العمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لجميع مدارس المحافظة خاصة الموجودة بالقرى والنجوع النائية، والالتزام التام بالدقة والأمانة والمصداقية لكي تؤدي المتابعة دورها المنوط به في ضبط العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح الدكتور النيلي أن المديرية تنظم حاليا مسابقة أجمل مدرسة على مستوى كل إدارة تعليمية، ومسابقة «مدرستي آمنة مستقرة»، لضمان تفعيل مفهوم الأمن الفكري بجميع المؤسسات التربوية بالمحافظة، وكذلك تنظيم مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارات التعليمية لجميع المراحل الدراسية والتصفية النهائية على مستوي المحافظة.

وأوضح مدير تعليم مطروح، أنه سيتم تفعيل مجالس الأمناء للمساهمة في تذليل العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية.

وفي ذات السياق أوضح أنه سيتم تنظيم قوافل تعليمية محلية لجميع المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية لرفع المستوى الدراسي للطلاب والنهوض بالمستوى التعليمي والعلمي لهم، وذلك في إطار مواجهة الدروس الخصوصية، ومن أجل تخفيف الأعباء على أولياء الأمور، وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح، بضرورة تسهيل العملية التعليمية لجميع أبناء المحافظة في أماكن تجمعهم .