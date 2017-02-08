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كامل الوزير: الانتهاء من مسافة 1430 مترا من الأنفاق بالإسماعيلية
أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الانتهاء من مسافة 1430مترا من الأنفاق بالإسماعيلية، وبقاء 70 متراً فاصلة بين الحفر وقناة السويس الحالية، مؤكدا أن العمل يتم على مدار الـ24 ساعة يومياً بأيادي مصرية، موضحا أن الافتتاح الرسمى للمشروع في 30 يونيو 2018
وقال «الوزير»، خلال استقباله وزير التعليم العالي، ورؤساء 18جامعة مصرية بمنطقة أنفاق الإسماعيلية، الثلاثاء، إن عائد مشروعات الأنفاق لا يتمثل فى حسابات التكلفة التى تصل إلى نحو 36 مليار جنيه، بل هناك عائد آخر من إقامة مشروعات أنفاق داخل أو خارج مصر، مشيدًا بمستوى العامل المصري وقدراته في العمل.
وكشف عن جارٍ دراسة نقل كوبرى الفردان إلى القنطرة غرب، وإقامة خطوط للسكة الحديد بها لخدمة منطقة التنمية بالقناة وسيناء بعد اكتمال الأنفاق ومدينة الإسماعيلية الجديدة.
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