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بروتوكول تعاون بين «تطوير التعليم» و«الصحة» لرفع كفاءة مدارس التمريض
وقع صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لإعداد وتخريج فنيين متميزين في مجال التمريض ذوي مهارة عالية تتماشي مع المعايير القومية والدولية
وقال الدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم، إن هذا البروتوكول يعد نقلة نوعية في أنشطة واهتمامات الصندوق بالتوجه إلى تطوير أهم ركائز قطاع الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، وعلى رأسها التمريض الذي يعد أحد القطاعات الحيوية والرئيسية وحجر الزاوية لتطوير القطاع الطبي في مصر ولا يقل أهمية عن اهتمام الصندوق الأصيل بتطوير التعليم الفني الصناعي والتعليم العام والعالي.
وأضاف «الغندور»، في تصريح له، أن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير المدارس الثانوية والمعاهد الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان من خلال مراجعة وتقييم المناهج الحالية وتطويرها على أساس المهارات ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو تصميم نموذج تعليمي راقٍ للتمريض في مصر وتجربته في أحد المعاهد الفنية للتمريض نظام عامين دراسيين بعد الثانوية العامة يتبعها ستة أشهر امتياز بأحد المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة، ويسهم في إضافة تنموية وفقًا لإطار المؤهلات الدولية مع تطبيق البرنامج التقني في مجالات (الطوارئ، الأطفال المبتسرين، وحدة العناية المركزة، الجراحات، الأورام، والغسيل الكلوي)، إلى جانب تطوير ما يراه الجانب الطبي من موارد بشرية ضرورية لإنجاح المشروع أو مبانٍ أو إنشاءات أو تجهيزات أو معامل أو تدريب أو مناهج وطرق تقييم.
وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل أساسية، المرحلة الأولى هي مرحلة التصميم وتنفذ في مدة زمنية قدرها (9-12) شهرًا، وتتضمن هذه المرحلة تصميم النموذج التعليمي والمنهجية المتبعة في إعادة التأهيل، بينما الثانية هي مرحلة إعادة تأهيل الثلاث معاهد فنية للتمريض التي تحددها الوزارة لتطبيق النموذج الذي تم تصميمه في المرحلة الأولى عليها وذلك في مدة زمنية (24) شهرًا تبدأ بنهاية المرحلة الأولى، وتشمل تطبيق النموذج التعليمي الجديد وتدريب المعلمين والإداريين في المعاهد التي تم اختيارها على تطبيق المناهج الجديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مباني الفصول والمعامل في هذه المعاهد، وتجهيزها بالمعدات التي تم وضع مواصفاتها في المرحلة الأولى، وتأتي المرحلة الثالثة والخاصة تعميم النموذج الرائد على عدد من المعاهد الفنية الأخرى ترشحها وزارة الصحة والسكان طبقاً لمخرجات المرحلة الثانية.
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