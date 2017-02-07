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«القوى العاملة»: جثمان مصري توفى في إيطاليا يصل القاهرة مساء اليوم
يصل جثمان المواطن المصري شعبان محمد حسانين الردة، المتوفي في الشمال من ميلانو بإيطاليا، مطار القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، على رحلة مصر للطيران رقم 706
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه عزت عمران، المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، في دولة إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفي، فضلا عن بحث مستحقاته والضمان الاجتماعي.
تلقي الوزير تقريرًا، اليوم الثلاثاء، يفيد أن المواطن المتوفي كان يقيم في شمال مدينة ميلانو، وهو من مواليد 28 نوفمبر 1964، ببلدة أبيار، بمركز كفر الزيات، محافظة الغربية.
وأشار «سعفان»، في بيان صحفي، إلى أن مكتب التمثيل العمالي قام ببحث مستحقات المتوفي لدى هيئة التأمينات والضمان الإجتماعي «الأنبس» بتعليمات من القنصل العام بميلانو أحمد شاهين، وقام بإبلاغ أسرة المتوفي خالص عزاء الوزير، والوزارة، وأسرة القنصلية.
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