اعتمد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2016 / 2017 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح في الشهادة الابتدائية 94

1 % و67.1 % للإعدادية.

وكان قد تقدم لامتحان الشهادة الابتدائية 11144 تلميذاً وتلميذة كما تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية 12219 طالباً، وشهد اعتماد النتائج عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ومصطفى الزغبي مديرعام التعليم العام ومحمد مصطفى جابر رئيس كنترول الابتدائية، وفتحي التابعي رئيس كنترول الإعدادية وأيمن عبدالعال وكيل كنترول الابتدائية، وعبدالعزيز الطوخى وكيل كنترول الإعدادية.

وطلب المحافظ باستدعاء كلا من مدير التعليم الإعدادي، ومدير الادارات التعليمية الثلاثة غدا صباح الباكر بمكتبه لبحث سبل ضعف نتيجة الشهادة الإعدادية.