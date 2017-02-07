ضبط حملة من مباحث التموين بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي كميات من الأدوية غير صالحة للاستخدام الأدمي وأدوية مهربة وغير مصرح بتداولها وأخرى مجهولة المصدر

كانت معلومات وردت للواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي تفيد قيام أشخاص يقوموا بتجميع الأدوية بعد شرائها من مخازن أدوية مشهورة بالفيوم وتخزينها لبيعها بأسعار عالية بالسوق السوداء تبين من تحريات المقدم محمد إلهامي رئيس مباحث التموين أن أماكن تجميع الأدوية ببندر أبشواي وغير مرخصة تم تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة لمداهمة هذه الأماكن، وتشكيل حملة من مباحث التموين والتفتيش الصيدلي تمكنت من مداهمة شقتين غير مرخص لهما بمزاولة المهنة إحداهما بمنزل بجوار أخصائي نسا وتوليد والأخرى بإحدى العقارات المجاورة لمحكمة أبشواي.

وتمكنت من ضبط كميات من الأدوية تبين أنها غير صالحة للاستخدام الأدمي وأدوية مهربة وغير مصرح بتداولها وأخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة كما ضبطت أدوية تباع في شقة غير مرخصة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وأخرى مخزنة لإعادة بيعها في السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الأدوية المضبوطة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.