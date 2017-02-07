طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء الجدد باستغلال جميع امكانياتهم وطاقاتهم لصالح بورسعيد، مشيرا إلى أن الهدف إرضاء المواطن وتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها

ولفت المحافظ، إلى أن المواطن هو الذي سيحكم على مستوى الأداء، من خلال الجهود التي تبذل في الشارع خاصة في قطاعات النظافة والصرف الصحي والمياه والكهرباء، مضيفا أن روساء الأحياء السابقين بذلوا جهودا كبيرة في الشارع، مطالبا روساء الأحياء الجدد باستكمال المسيرة.

ووجه المحافظ، خلال لقاء روساء الأحياء الجدد في أول اجتماع رسمي، يضم جميع أحياء المحافظة ومدينة بورفواد مساء الاثنين، بالاهتمام بالنظافة والتي تعد من أهم الخدمات التي لابد أن يشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ فيها، مشيرا إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة النظافة، والتي تكلف المحافظة مبالغ مالية كبيرة تصرف شهريا على الجمع المنزلي ونظافة الشوارع، لافتا إلى إلى التطور الذي شهدته بورسعيد سياحيا لذلك لابد من تكثيف الجهود واستغلال كافة إمكانات الأحياء.

وشدد المحافظ، على التعامل بكل حزم وردع مع المخالفات خاصة المقاولين الذين يقومون بترك مخلفات الرتش ومواد البناء أسفل العمارات مما يشكل إعاقة للمرور وللمواطنيين.