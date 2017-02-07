قال مصدر بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الأمن أغلقت كافيه كيف بالنزهة، والذي وقعت به حادثة مقتل شاب، أثناء مباراة مصر والكاميرون، مشيرًا إلى قيام قوات الأمن بحملات لغلق المقاهي بدون ترخيص بالمنطقة، بإشراف اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة