قال الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم إجراء قرعة منافسات مهرجان الأسر الطلابية السابع، ويعقد بجامعة قناة السويس، في الفترة من 6 إلى 11 فبراير الحالى

وأضاف «رحمى»، أن قرعة النشاط الرياضى وفى لعبة كرة القدم الخماسى أسفرت عن وجود 6 مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاث فرق يصعد أوائل كل مجموعة مباشرة لدور الثمانية بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثانى

وضمت المجموعة الأولى طنطا والمنيا وعين شمس، والثانية أسيوط وحلوان وقناة السويس، الثالثة بورسعيد والمنصورة والقاهرة، والرابعة الأزهر وجنوب الوادى والفيوم، والخامسة السويس والزقازيق والمنوفية، والسادسة سوهاج والسادات وبنها.

وأوضح، إجراء القرعة في مسابقة الكرة الشاطئية، فضلا عن قرعة النشاط الاجتماعى والفنى والثقافى لتحديد ترتيب دخول الجامعات لأداء المسابقات.