«الأزهر ودوره في صناعة الشخصية المصرية» في معرض الكتاب اليوم

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 ، اليوم، عددا من الفعاليات منها ندوة بعنوان «الأزهر ودوره في صناعة الشخصية المصرية» وأخري بعنوان «أوراق هيكل