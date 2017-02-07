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«الأزهر ودوره في صناعة الشخصية المصرية» في معرض الكتاب اليوم
07
فبراير
2017
06:50 AM
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يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 ، اليوم، عددا من الفعاليات منها ندوة بعنوان «الأزهر ودوره في صناعة الشخصية المصرية» وأخري بعنوان «أوراق هيكل
. الوصايا الأخيرة»، إلى جانب ندوة بعنوان «الركائز الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة المصرية» وثانية بعنوان «ديمقراطية أمريكا وجمعيات حقوق الإنسان».
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