ورشة عمل بالغرفة التجارية اليوم لمناقشة سبل التحول إلى الإضاءة الموفرة

تنظم غرفة القاهرة التجارية اليوم ندوة تتضمن ورشة عمل لمناقشة سبل التحول إلى الإضاءة الموفرة بالقطاع التجاري تماشيا مع خطة الدولة