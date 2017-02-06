نعت إحدى المدارس الأمريكية بالوجه البحري، محمود محمد بيومي شهاب الدين، الخريج الجامعي، الذي قتُل على أيدي عمال مقهى بمصر الجديدة، أثناء مشاهدته لمبارة النهائي الأفريقي، بسبب مشادة على طريقة دفع ثمن «المشاريب»

وقالت المدرسة، الذي تخرج فيها الطالب في إحدى مراحله الدراسية، في نعي لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، «فقدت المدرسة اليوم محمود بيومي شهاب الدين.. واحد من أنجب اولادنا وأحبهم واللي طول عمره فخر لنا.. ربنا يرحمك ويرزقك الجنة ونعيمها يامحمود ويلهم اهلك وحبايبك ويلهمنا الصبر والسلوان».

ونشرت المدرسة آخر تدوينة للشاب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي قال فيها باللغة الانجليزية: «واحد تلو الآخر يؤخذ من بيننا، من التالي ؟.. ربما أنا أو أنت... الحياة قصيرة جدًا.. ونحن لسنا صغاراً على الموت».

كانت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، قد دلت أن الشاب تهكم على محاولة العاملين منع الشباب من الخروج قبل دفع ثمن المشاريب، ووصف محاولة العاملين إغلاق المقهى على الزبائن تحسبا لهروبهم من دفع ثمن المشاريب بـ«البلطجة»، ما أثار ذلك حفيظتهم، ووقعت مشادة كلامية بينهم داخل المقهى تبادلوا معه السباب والدفع بالأيدي.

وأوضحت التحريات الأولية، إن العاملين بالمقهى تربصوا للشاب أمام المقهى، عقب انتهاء المباراة، وتعدوا عليه بالضرب والسب بالأيدي وبكراسي المقهي، وطعنه أحدهم بسلاح أبيض في صدره، فسقط غارقا في دمائه، وكلف اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بسرعة ضط المتهمين.

يذكر أن أسرة الشاب ستشيع جنازته، الإثنين، بمسقط رأسه بمدينة نصر.