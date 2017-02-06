قال محافظ الإسكندرية رضا فرحات، إن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، يستهدف تفعيل أداء الوحدات الفنية داخل اللجان الفرعية لحماية الطفولة

وأوضح «فرحات»، أن البروتوكول يستهدف تدريب لجان حماية الطفل ورفع قدراتها للقيام بدورها في حماية النشء من التعرض للخطر، وتحديد ورصد حالات ذوي الاحتياج للرعاية والحماية، بالإضافة إلى تحقيق مصلحة ورفاهية الطفل المصري.

وناقش المحافظ، خلال اجتماعه أمس الأحد، مع مع أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية؛ تنفيذ السياسة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة بما يتناسب وطبيعة الظروف الراهنة والتحديات التي تمر بها البلاد، ومناقشة الأنشطة التي يقوم بها اللجان الفرعية للجنة العامة، وخط نجدة الطفل بحضور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والإسكان والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأحمد حسين ممثل اليونسيف، وعبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق ورئيس مجلس إدارة الحرية لتنمية المجتمع.

وأكد «فرحات»، حرص المحافظة على وضع مصلحة الطفل أمام عينيها، وتوفير منظومة خدمات تساعد في حل المشكلات التي يتعرض لها من خلال تضافر جهود كل العاملين في مجال الطفولة والأمومة بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ووجه بضرورة زيادة الاجتماعات الدورية للجنة العامة لحماية الطفولة وتفعيل أنشطتها على نطاق أوسع بالمحافظة.

من جانبها، أكدت مايسة شوقي، أن الدولة تسعي لتحقيق حق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة وحمايته من العنف سواء كان عنفاً لفظياً أو نفسياً أو بدنياً أو جنسياً، مطالبة بتعامل كل لجان الحماية العامة والفرعية والجمعيات الأهلية بطريقة موحدة تستهدف تأهيل الاطفال الذين تعرضوا للعنف للتعامل مع مجتمعهم بشكل جديد بعد اعادة تأهيلهم.