قررت وزارة الأوقاف، عقد دورات متتابعة للأئمة، لقيامهم بتوعية المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ومناقشة كل القضايا، فضلاً عن عقد دورات للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا

وأوضح بيان وزارة الأوقاف، الأحد، أن تلك الدورات تأتي في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، واهتمامها بقضايا الأسرة، وعملها على الحد من مشكلاتها وخاصة مشكلة الطلاق المبكر.

وأضاف البيان، أن الدورات ستعقد اعتباراً من السبت المقبل، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمحافظة الجيزة بحضور نائب وزير الصحة، والدكتور عبدالله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، والشيخ محمد عثمان البسطويسي، المشرف على البرنامج، كما ستُعقد دورة أخرى بمحافظة القاهرة، السبت 18 فبراير الجاري.