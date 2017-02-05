«شبابنا إلى أين؟» ندوة في معرض القاهرة الكتاب اليوم

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48، الأحد، ندوة بعنوان «شبابنا إلى أين؟» يديرها الإعلامي جمال الشاعر، وأخرى بعنوان «استقلال المرأة في الإسلام» تديرها فادية الغزالي حرب، وتشارك فيها الدكتورة آمنة نصير والدكتور سعد الدين الهلالي