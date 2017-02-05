تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأحد، ندوة بعنوان «الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية طبقا للقانون 81 لسنة 2016»