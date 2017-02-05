قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إنه عقد 37 لقاء جماهيريا بإجمالي حضور 10169 مواطنا، تم التعامل مع مشاكلهم ومطالبهم لتستفيد 1565 أسرة من صرف المساعدات المالية العاجلة، وعلاج 924 حالة على نفقة الدولة والرعاية الصحية

وأضاف «حجازي»، في تصريح أمس السبت، أن 1445 أسرة تم إدراجهم ضمن المستهدف حصولهم على وحدات سكنية، علاوة على استفادة 1492 شابا بفرص عمل مختلفة، فضلا عن 300 حالة تم إدراجهم بمديرية التنظيم والإدارة بنسبة 5%، فضلا عن 4443 حالة لطلبات متنوعة تم إرسالها للجهات التنفيذية.

وأشار «حجازي» إلى أن التواصل المباشر مع البسطاء من أهالي المحافظة ساهم في الوقوف على حجم المطالب والمشاكل الجماهيرية ووضعها على أجندة الدولة والحكومة لتتحول إلى حلول عاجلة وآجلة مع مواجهة التحديات المالية والفنية والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية البشرية.

وأوضح «حجازي» أن الجولات الميدانية واللقاءات الشبابية ساهمت في الكشف عن المبادرات الشبابية الواعدة، وهو الذي توازى مع تقديم المحافظة كل التسهيلات للشباب للاستفادة من مبادرة مشروعك بإجمالي 1540 مشروعا وفرت 7700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بإجمالي مبالغ وصل إلى 106.1 مليون جنيه.