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محافظ مطروح يعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول لشهادتي الابتدائية والإعدادية
اعتمد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، السبت، الشهادات المحلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2016/ 2017 حسبما صرح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة
وأشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بالصف السادس بلغ 9612 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 8885 طالبًا وطالبة، والناجحين منهم نحو 7853 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 4. 88%.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 6666 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 6464 طالبًا وطالبة، والناجحين نحو 3771 طالبًا وطالبة، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 90 متقدمًا، وحضر منهم 83، والناجحين 68 بنسبة نجاح 81.9%.
وقدم المحافظ التهنئة للطلاب وأسرهم، متمنيًا لهم مواصلة التفوق لخلق جيل قادر على تحقيق التنمية المنشودة للمجتمع واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول ناضجة قادرة على مسايرة التقدم.
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