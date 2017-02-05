أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن عقد اجتماع للمجلس، الخميس، قبل فتح باب الترشح بيومين، لمناقشة ميزانية النقابة

وأكد أسامة داوود، مقرر لجنة الرعاية، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الذي عقده المجلس مساء السبت، أن هذا الاجتماع ليس الأخير لمجلس النقابة، وأن هناك اجتماعًا آخر سوف ينعقد الخميس المقبل، للوقوف على بعض الأشياء وفي مقدمتها الميزانية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن منذ عدة أيام عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، ومنصب النقيب يوم 11 فبراير، وتجرى الانتخابات الجمعة 3 مارس المقبل.