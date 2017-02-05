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محافظ مطروح يتفقد منافذ توزيع السلع المدعمة بتخفيضات 30%
05
فبراير
2017
01:50 AM
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تفقد علاء أبوزيد، محافظ مطروح، السبت، منافذ توزيع السلع الغذائية المدعمة بمدن الحمام والعلمين والضبعة بتخفيضات أقل من الأسواق بـ30% للشهر الخامس على التوالي
وتابع المحافظ عملية توزيع السلع مع التأكد من الأرصدة المتوافرة من السلع الغذائية بمدن الحمام والعلمين والضبعة، موجها لرؤساء المدن ومدير مديرية التموين بمطروح بضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التوزيع، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وقيام اللجنة المشكلة لمراقبة عملية التوزيع بدورها لضبط أي مخالفات مع ضرورة وصول الدعم لكافة القرى والنجوع الصحراوية.
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