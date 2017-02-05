اخبار مصر
-
رياضة
- مراسل ON: درجة حرارة الحضري 39 ومشاركة حجازي ضعيفة في نهائي أفريقيا
- عمرو أديب: هحتفل بالمنتخب حتى لو خسر لأنهم شمعة منورة وأبطال
- الغندور لوزير الرياضة: لا تنظر لمن يهاجمك ويتهمك بأنك زملكاوي
- الكويت تنفي تجهيز استاد لبث مباراة مصر والكاميرون
- نابولي يسحق بولونيا 7-1 بعد ثلاثيتين من هامشيك وميرتنز
- بين سبورت تنقل اليوم مباراة النهائي بين مصر والكاميرون بالمجان
- بالصور.. مشاركة كبيرة في اليوم الثاني ببطولة مصر للملاحة الرياضية
- أبو ريدة: وصول منتخبنا لنهائي أفريقيا إنجاز بعد 7 سنوات عجاف
- كوكا بعد غيابه عن النهائي: «كنت أتمنى مساعدة زمايلي»
- تشيلسي يسحق أرسنال وليفربول يخسر في الدوري الإنجليزي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية
05
فبراير
2017
01:50 AM
بواسطة
اعتمد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لنصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية لهذا العام، وبلغت النسبة العامة للنجاح 85
50 على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها.
وكان الدكتور السيد عبدالحليم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميا وإعلانها.
وأشار إلى أن إجمالي أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 19503 طالب وطالبة حضر منهم 19244 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الناجحين منهم 12640طالب وطالبة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع