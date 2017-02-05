محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لنصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية لهذا العام، وبلغت النسبة العامة للنجاح 85

50 على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها.

وكان الدكتور السيد عبدالحليم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميا وإعلانها.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 19503 طالب وطالبة حضر منهم 19244 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الناجحين منهم 12640طالب وطالبة.