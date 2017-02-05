اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 98

75%.

وقال «الغضبان» في بيان، إن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ١١ ألفًا و١٩٠ طالبا وتغيب ٢٧٤ طالبًا، مضيفا أنه سيكرم ٥٠ طالبا من أوائل الناجحين.

وأشار المحافظ إلى أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي دليل على نجاح تجربة المحافظة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والاعتماد على المدرسة بصورة كلية.