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وضع شاشات عملاقة بميادين الجيزة لمتابعة مباراة مصر والكاميرون
04
فبراير
2017
23:25 PM
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أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، السبت، وضع شاشات عملاقة بالأحياء والمراكز والمدن للمواطنين لمتابعة نهائي كأس الأمم الأفريقية، الأحد
وقال «الدالى» في تصريحات صحفية، إن الشاشات العملاقة سيتم وضعها في 8 أحياء و5 مراكز ومدن لتشجيع المنتخب المصري في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز غير مسبوق .
وأضاف أن الأماكن تشمل شارع الغاز بحي الوراق وميدان التروللي بحى شمال وأرض اللواء بحى العجوزة وشارع التحرير بجوار معهد البحوث بحي الدقي وشارع البحر الأعظم بنادي العاملين بالمحافظة بحي جنوب وميدان الشوربجي بحى بولاق الدكرور وشارع ترعة الزمر بحي العمرانية وشارع المنشية الثلاث طوابق بحي الهرم.
أما في المراكز والمدن، سيتم وضع الشاشات في بندر المدينة بمراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم والعياط والبدرشين والصف.
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