تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، السبت، ورش الفرز بالقاهرة وشركة إيرماس المتخصصة في عمرات وصيانة الجرارات

وشهد الوزير إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف أنواعها (الهنشل والكندي والادترانز والـEMD والـGE)، ثم تفقد الوزير ورش العربات الإسباني والفرنساوي وعربات النوم، لمتابعة عمليات الصيانة الدورية للعربة وإصلاح وصيانة أجهزة التكييف بالعربات وعمليات التجهيز اليومي لها.

وأثناء الجولة، التقى وزير النقل مع بعض العاملين بالورشة، ووجَّه قيادات الهيئة بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية، وإزالة المخلفات الملاصقة لسور الشرابية بالتعاون بين شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق وهيئة السكك الحديدية خلال شهرين.

ثم واصل الوزير جولته، وتفقد ورش «إيرماس»، وتابع إجراء العمرات للجرارات قبل الدفع بها في التشغيل، بجانب الاطمئنان على توافر قطع الغيار المطلوبة للقطارات الموجودة بالخدمة.

وقال سعيد إن ورش «إيرماس» متخصصة في عمرة وصيانة جميع أنواع جرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بمعدل حوالي 30 عمرة كل شهر للجرارات بمختلف أنواعها، ما بين جسيمة ومتوسطة وخفيفة.

كما تقوم بتحسين العربات المطورة الخاصة بأسطول السكة الحديد، والمحافظة على كفاءة قوة الجر للقاطرات لانتظام حركة قطارات الركاب، ويبلغ عدد العاملين في الشركة أكثر من 1800 عامل ومهندس يجري تدريبهم بشكل مستمر لمعرفة الجديد في هذا المجال الهام.