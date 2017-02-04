اختتمت حملة مكافحة فيروس سي، التي نظمتها جمعية تنمية المجتمع بكفر البطيخ بدمياط، بالاشتراك مع مستشفى حميات دمياط، فعالياتها السبت، بعد الكشف والتحليل المجاني على 450 مواطنا، وتم صرف العلاج لـ65 حالة