ذكرت مديرية الزراعة بدمياط أنه تم الاتفاق مع مصنع الدقهلية للسكر على رفع قيمة توريد طن بنجر السكر من 280 جنيها إلى 400 جنيه حتى يتم تشجيع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر



وقال المهندس حمدى غربية مدير عام إدارة البساتين بمديرية الزراعة- في تصريح له اليوم السبت- إنه تم الاتفاق على أن يضاف 25 جنيها لكل طن عند درجة حلاوة تزيد على 16%، بالإضافة إلى صرف علاوة إضافية للحصاد المبكر خلال الشهر الحالى تصل إلى 120 جنيها للطن، مشيرا إلى أنه تم هذا العام زراعة 6 آلاف فدان وسوف يبدأ الحصاد اعتبارا من 15 فبراير الحالى.