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تشييع جنازة شقيق فاروق الفيشاوى بالمنوفية
04
فبراير
2017
14:25 PM
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شيع أهالي مدينة سرس الليان بالمنوفية، اليوم السبت، جنازة جلال الفيشاوي شقيق الفنان فاروق الفيشاوي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة توفي على أثرها أمس الجمعة
وخرجت الجنازة من مسجد الأميرلاي أحمد غانم بحضور الفنان فاروق الفيشاوي والفنان كمال أبورية وعدد كبير من أهالى القرية.
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