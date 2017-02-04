شيع أهالي مدينة سرس الليان بالمنوفية، اليوم السبت، جنازة جلال الفيشاوي شقيق الفنان فاروق الفيشاوي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة توفي على أثرها أمس الجمعة