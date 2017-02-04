طالب الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، بالتوسع في استخدام التسويق الإلكتروني لجذب أكبر عدد من السائحين لزيارة مصر من مختلف بلدان العالم

وقال «عبداللطيف»، في تصريحات صحفية، السبت، إن سياحة الإنترنت تحتاج إلى توافر 3 محاور في وقت واحد حتى تحقق الناجح المستهدف وهي وجود عروض مناسبة على رحلات الطيران، وبرامج سياحية جيدة، وبأسعار مناسبة، وكذلك سرعة استخراج التأشيرة «الأون لاين»، أو فحص طلب صاحب التأتشيرة في يومين على سبيل المثال.

وأشار إلى أن السائح الذي يبحث في مواقع الإنترنت عن رحلات مناسبة يكون من هواة قضاء ثلاثة أيام أو اسبوع، ومن الممكن أن يجد عرضاً بفندق مناسب لوقت محدد، وفي حالة رغبته الاستفادة بالعرض قد يجد مواعيد وأسعار تذاكر الطيران مرتفعة جدا أو يصعب عليه الحصول على التأشيرة في وقت سريع، ولذلك فإن نجاح التسويق السياحي عبر الإنترنت يحتاج لأضلاع المثلث الثلاث وهي التأشيرة الأون لاين.

وأوضح أن التسويق الإلكتروني للسياحة يتميز بالعديد من الأشياء منها رخص التكلفة، والوصول إلى أكبر عدد من البشر حول العالم، والتفاعل مع السائح مباشرة، والرد على استفساراته والتفاعل معه، ونشر مواصفات الفنادق والخدمات المقدمة بالصور الموثقة، وتحديد السعر الذي يمكن لأي سائح اختياره ويمكن أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اختيار الفئة التي تريد أن تخاطبها سواء حسب النوع أو العمر أو البلد.

ودعا رئيس جمعية مسافرون للسياحة الشخصيات المشهورة من الدبلوماسيين والسفراء والقناصل المصريين بالخارج والفنانين والسياسيين والاقتصاديين في مصر إلى الترويج للمعالم السياحية والتراثية بمصر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر»، ويشاهدها الملايين عبر المشاركين في صفحات الشخصيات العامة وهذا خير مثال للتسويق وخدمة مصر.

وأكد ضرورة دعوة الفنانين والصحفيين والإعلاميين الأجانب لزيارة مصر ومعالمها السياحية والتواصل معهم ليكونوا سفراء لمصر في بلدانهم من خلال نشر الأخبار وصورهم في مصر على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عاطف عبداللطيف، أن الدراسات تؤكد أن 40٪ من السياحة العالمية تتم عبر الإنترنت، و59٪ من السياح الآسيويين يقومون بحجز رحلاتهم السياحية عبر الإنترنت، كما تؤكد الإحصائيات أن 148.3 مليون شخص حول العالم يستخدمون الإنترنت لترتيب حجوزاتهم، وأن إيرادات الحجوزات عبر الإنترنت زادت بمعدل 73٪ عن الخمس سنوات الماضية، وما يقرب من 90٪ من منظمي الرحلات السياحية.

وضرب عاطف مثالا بإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال سياحة الانترنت في أمريكا قائلا: |يوجد لدى هذه الشركة 200 صفحة إنترنت يزورها 450 مليون زائر شهريا، وحققت مبيعات تقدر بنحو 65 مليار دولار في عام 2015 بزيادة قدرها 36‎‎% في عدد الليالي السياحية عن عام 2014، وتغطى صفحات 75 دولة حول العالم».