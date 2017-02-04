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«الزراعة»: ضبط 31 طن و745 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في 5 أيام بالجيزة
تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين، من ضبط 31 ألفا و745 كيلو لحوم ودواجن وهياكل فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل عدة مناطق مختلفة بالمحافظة، خلال 5 أيام فقط
وقالت وزارة الزراعة، في بيان صحفي، السبت، إنه تم ضبط 30 ألف كيلو من الدواجن والهياكل الفاسدة ومنتهية الصلاحية، و965 كيلو من مقطعات لحوم والكبدة الفاسدة والدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و780 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وختم مقلد لختم اللحوم لإيهام المستهلكين بأن اللحوم مذبوحات المجازر.
وأوضح البيان أن الحملة تمكنت من ضبط شخصين يقومان بسلخ حمار، تمهيدا لبيع لحمه، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كل المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.
وأكد الوزارة حرصها على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مضيفة أن الحملات تشمل أيضا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، والإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم.
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