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ميكروسكوب جراحي لمرضى الرمد بشمال سيناء
04
فبراير
2017
11:25 AM
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استقبلت مديرية الصحة بشمال سيناء، السبت، جهاز ميكروسكوب جراحي لمرضى الرمد، وأكد الدكتور طارق خاطر، مدير المديرية، إنه لأول مرة يتم توفير هذا الجهاز لخدمة المحافظة، حيث يفيد في إجراء العمليات الجراحية لمرضى الرمد، ويساهم في التشخيص ورفع المعاناة عن المرضى
وقال إنه سيتم تسليم الجهاز إلى مستشفى العريش العام الأحد، للاستفادة منه في إجراء العمليات الجراحية لمرضى الرمد.
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