استقبلت مديرية الصحة بشمال سيناء، السبت، جهاز ميكروسكوب جراحي لمرضى الرمد، وأكد الدكتور طارق خاطر، مدير المديرية، إنه لأول مرة يتم توفير هذا الجهاز لخدمة المحافظة، حيث يفيد في إجراء العمليات الجراحية لمرضى الرمد، ويساهم في التشخيص ورفع المعاناة عن المرضى