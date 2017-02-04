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«صيدلة الإسكندرية» تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حادث نويبع
04
فبراير
2017
11:25 AM
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نعت كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، السبت، ضحايا حادث انقلاب حافلة بنويبع في جنوب سيناء، أثناء توجههم إلى رحلة ترفيهية بمدينة دهب، حيث لقي 10 طلاب مصرعهم وأصيب 45 آخرين
وقالت الدكتورة إيفان سعد، عميد الكلية، إنه تم إعلان حالة الحداد 3 أيام بالكلية حزنا على الضحايا، مشيرة ألى أنه يوجد طالبتين بالكلية بين الضحايا، لافتة إلى أداء صلاة الجنازة على احداهما بمسجد الفرج بمنطقة المندرة والأخرى بمسجد المواساة .
وأوضحت سعد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الجامعة أوفدت محمود جمال، مدير رعاية الطلاب بالجامعة، لمستشفى نويبع لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان عليهم، فضلا عن تصادف وجود الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة في شرم الشيخ، وكلفته الجامعة بمتابعة حالة المصابين في مستشفى شرم الشيخ للاطمئنان عليهم .
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