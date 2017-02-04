أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، السبت، الانتهاء من أعمال توسعة ورصف وازدواج طريق ترعة الإسماعيلية - القرين بطول 5 كيلو متر بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه

وقال «سعيد»، في تصريحات صحفية، إن الطريق يمثل محور مروري جديد يربط بين طريقي (العباسة – الإسماعيلية) جسر ترعة الإسماعيليلة، وطريق36 الحربي (القرين – التل الكبير – الإسماعيلية)، ويستخدمه المزارعون في نقل المحاصيل إلى الأسواق كما يعبر من خلاله الحافلات والشاحنات لتوزيع الإنتاج الصناعي ونقل المواد المحجرية من المحاجر.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطرق والكباري باعتبارها تمثل عصب التنمية وتساهم في عمليه البناء.

ومن جانبه، أوضح المهندس صلاح شويخ، مدير مديرية الطرق، أنه تم تنفيذ أعمال طبقة أساس ورمال وتبطين بالدبش وبلدورة وحواجز خرسانية وكذلك الانتهاء من أعمال كشط طبقة الأسفلت وإعادة الرصف بوضع طبقات الأسفلت، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يخدم مواطني مركز أبوحماد ومدينة القرين ويهدف إلى اتصال المناطق الحضرية بالريفية ويقلل المسافات ويوفر النفقات.