وافق الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تنفيذ برنامج القوافل التعليمية بالمناطق النائية والحدودية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوى لأبنائها من طلاب شهادة الثانوية العامة

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، في تصريح له، إنه يتم تنظيم قوافل تعليمية تستهدف مناطق (حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ومرسى مطروح)، بواسطة مديري عموم تنمية المواد والموجهين العموم الأكفاء لتنظيم محاضرات دراسية للطلاب، على أن يتم إدراج موضوع نظام الامتحان للصف الثالث الثانوي، ودمج الأسئلة مع كراسة الإجابة ضمن المناقشات مع الطلاب والمعلمين.

وأشار «حجازي» إلى أنه تم تقسيم المواد الدراسية إلى ثلاث مجموعات، وستكون مدة الزيارة للمجموعة الدراسية للمنطقة المستهدفة يومان (الإثنين والثلاثاء أسبوعيًا) بواقع محاضرتين في اليوم، على أن تقوم المناطق المستهدفة بإعداد جدول للمحاضرات، وتبادل المجموعات فيما بينهم.