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محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية السودانية بعيد الاستقلال
شهدت احتفالية القنصلية السودانية في الإسكندرية بعيد الاستقلال الـ 61، حضور مكثف من جانب التنفيذيين، مساء الخميس، بمكتبة الإسكندرية
وشارك اللواء رضا فرحات، محافظ اﻹسكندرية، في فعاليات احتفالية العيد الوطني للسودان، بحضور الدكتور محمد صغيرون قنصل عام السودان، وأبناء الجالية السودانية، واللواء على عادل العشماوى رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، والعديد من قناصل الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وفي كلمته قدم فرحات التهنئة إلى جمهورية السودان والشعب الشقيق بمناسبة الذكري 61 لاستقلال السودان، مشيراً إلى أن هذه الذكرى السعيدة تتزامن مع انعقاد القمة الأفريقية، ووصول مصر إلى الدور النهائي في كأس اﻷمم الافريقية.
وأكد المحافظ، عمق التعاون والعلاقات بين البلدين الشقيقين، والذي أنعكس في اللقاء الثنائي الذي عقد بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، أثناء انعقاد القمة الافريقية، ونتج عن هذا اللقاء بيان مشترك يؤكد عمق الروابط بين الدولتين وأن هناك وحدة للنواحي التجارية والتضامنية والثقافية والسياسية واﻷمنية بما يحقق صالح الشعبين.
من جانبه، توجه محمد صغيرون، بالشكر إلى المحافظ وجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الذكري الخالدة، مؤكدا أن مصر نبض العالم العربي، وأن تواجدهم على أرض اﻹسكندرية يدل على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، كما يدل على تجديد العلاقات المصرية السودانية.
وخلال الحفل، كرم قنصل عام السودان المحافظ، والقيادات اﻷمنية بالمحافظة، كما كرم كبار الشخصيات العامة، وأبناء من الجالية السودانية، وعرض فيلم عن المرأة السودانية.
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