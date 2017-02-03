أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الجمعة، عن نشر كشوف المستحقين الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الأولى بالرعاية بالوحدة المحلية، الأحد القادم، عقب انتهائها من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات

وفحصت اللجنة، المشكلة برئاسة محمد عبدالفتاح، سكرتير عام مساعد المحافظة، عدد 8 آلاف و775 ملف من المتقدمين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية، وذلك للملفات المقدمة من عام 2009 حتى تاريخ صدور قرار اللجنة 151 لسنه 2016.

وأشارت «اللجنة»، في بيان صحفي، إلى أنه تم الفحص استنادًا لعدد من الشروط الواردة من الإدارة العامة للإسكان، ومنها انعدام السكن، ويقصد بذلك الأشخاص الذين ليس لهم مسكن من أي نوع، ويعيشوا في أماكن مؤقتة مع غيرهم، أوذويهم، أو يفترشوا أماكن غير مناسبة للإقامة الإنسانية، ونبهت أنه تم الاختيار طبقا لأسبقية الحالة بسبب الاحتياج ما لم يكن هناك سبب مفاجئ.

وأوضحت أنه يتم توزيع تلك الوحدات على مستحقيها في ضوء معيارين، هما: البحث الواقعي بمعرفة أجهزة المحافظة، ممثلة في الوحدة المحلية، ومديرية الأمن، إلى جانب التوزيع الجغرافي.

وأسفرت النتائج عن انطباق الشروط على عدد 263 مواطن للدفعة الأولى والثانية، ونبهت لجنة الفحص إلى وجود عدد 289 ملف لم يستدل على عناوين أصحابها للدفعتين، وذكرت أنها ستتلقى التظلمات لمدة 15 يوم من تاريخ إعلان النتائج.