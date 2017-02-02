خرج الآلاف في المحافظات، مساء الأربعاء، في مسيرات ضخمة للاحتفال بفوز الفريق القومي لكرة القدم في المبارة المثيرة والصعبة مع فريق بوركينا فاسو، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين، المقامة بالجابون، وتأهله للدور النهائي، بضربات الترجيح، عقب 4 أشواط صعبة

وطافت الجماهير الشوارع والميادين ورددوا الأغاني الوطنية، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية احتفالا بالفوز كما أطلقت السيارات أبواقها، في ظل بكاء العشرات من الفرحة عقب المباراة الغريبة مع دعوات للحضرى الحارس العملاق.

ونزلت الجماهير الشوارع الرئيسية والميادين على قرع وكلاكسات السيارات ووزع بعض المحلات المشروبات وألقت بالهدايا على الجماهير.

ففي مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالجيزة، خرج الآلأف في مسيرات ضخمة حاملين الأعلام والدفوف مع انتهاء المباراة من المنازل والمقاهى والنوادي والميادين الرئيسية التي عرضت المباراة عبر شاشات عملاقة واكتست الشوارع بأعلام مصر من الحجم الكبير مرددين الأناشيد الوطنية والأغاني ودوت هتافات الجماهير رافعين الأعلام مع اطلاق الطلقات والألعاب النارية في سماء المدينة، بمشاركة المئات العرب والسوريين بالمدينة، وقام بعض باعة المحلات بميدان الحصرى بتوزيع الحلوى والمشروبات على الجماهير في المباراة المثيرة، ووصفوا الحضري بالسد المنيع والذى حمى المنتخب من السقوط بفضل دعوات الملايين.

وقاد الألتراس مسيرات في الشوارع والميادين، رافعين الأعلام، ومرددين الهتافات مع قرع الطبول وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية فرحا بالفوز في المباراة وعلق الأهالي الأعلام بالمنازل.

وفي الشرقية، احتفل آلاف المواطنين بفوزالمنتخب القومي في مباراة وصفوها بالصعبة والمثيرة في ظل اجهاد اللاعبين،والأداء البطولى، في مباراة صعبة مع منافس شرس.

وفي المنيا، انطلقت، في الشوارع والمدن، مسيرات جماهيرية كبيرة تهتف «ارقص ياحضري» ابتهاجا بالفوز، على منتخب بوركينا فاسو بضربات الجزاء الترجيحية، ليصعد لنهائي البطولة، وهتفت الجماهير ( ارقص ياحضري- افرح ياحضري )، ورفعوا علم مصر، وسط تواجد امني لتأمين الاحتفالات، التي طافت شوارع ٩ مدن بالمحافظة.

وفى بنى سويف، وعقب صافرة الحكم خرجت الجماهير من أبناء المحافظة من المقاهى والأندية والشوارع التي عرضت المباراة عبر شاشات ضخمة وعقب مشاهدة المباراة التي انتهت بفوزالفريق الوطنى وعقب المباراة، وطافت الشوارع والميادين رافعين الأعلام المصرية، وأشعلوا الشماريخ النارية ورددوا الأغانى احتفالا بالفوز، بينما أطلقت السيارات أبواقها ابتهاجا بالنصرالغالى.



وفى البحر الأحمر، الله أكبر عليك ياحضرى هكذا تغنى آلاف الجماهير التي اكتظت بهم المقاهى والكافيتريات من مختلف الأعمار وخرجت الجماهير عقب الفوزفى مباراة صعبة وشبه مستحيلة إلى الشوارع والميادين في منطقتى الدهار والسقالة عقب مشاهدة المباراة بشاشات عرض لاستيعاب إقبال المواطنين لمتابعة المباراة، ورددوا الأغانى مع وصلات من الرقص المستمر، عقب البكاء من شدة الفرحة.

وفى الأقصر، طاف الأهالى الشوارع الرئيسية والميادين العامة وشارع الكورنيش مرددين الهتافات الحماسية، والأغانى الوطنية وصور عصام الحضرى وأطلقت السيارات الألعاب النارية التي ملأت سماء الأقصر، بمشاركة عشرات السياح الذين ارتدوا العباءة المصرية التي تحمل العلم المصرى.



وفى كفر الشيخ، احتفل أهالى المحافظة بفوز منتخب مصر على كوت ديفوار، وسط بكاء العشرات من الفرحة، ونظم المئات من الأهالى مسيرات في الشوارع احتفالا بالفوز الكبير لمنتخب الفراعنة، حاملين علم مصر، ومرددين الهتافات الحماسية التي من بينها «ياحبيبتى يامصر».

ووزع عدد من أصحاب المقاهى المشروبات الغازية على المواطنين بالمجان احتفاء بفوز منتخب مصر، فيما سادت فرحة كبيرة على مستوى مدن المحافظة بالفوز الكبير.

وفى الإسكندرية، شهدت الشوارع احتفالات صاخبة وفرحة عارمة ابتهاجا بالفوز، وخرح الآلاف إلى الشوارع حاملين الأعلام المصرية وصور اللاعبين الحضرى ،و محمد صلاح وعبدالله السعيد ومحمود كهربا وأحمد فتحى.

وأطلق السائقون الكلاكسات معلنين فوز المنتخب المصرى في المباراة التي وصفوها بالغريبة والمثيرة، بقدم اللاعب الموهوب محمد صلاح، وزملائه وأمام خصم عنيد ،وأداء قوى مطالبين بضرورة الحفاظ على المستوى الذي يقدمه المنتخب حتى الآن وذلك لحصد اللقب الغائب منذ 2010.

واحتفل الآلاف بطريق الكورنيش وبالميادين العامة بمنطقة سموحة وبمنطقة شارع 45 بمنقطة العصافرة وأمام فندق الفورسيزون.

وردد المحتفلون هتافات مؤيدة للمنتخب المصرى، مؤكدين أن الفوز جاء بفضل دعوات الملايين من المصريين والعرب وأثنى الجماهير على الأداء الرجولى لجميع اللاعبين وبخاصة الحارس الأسطورة عصام الحضرى.



