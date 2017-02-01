وافق مجلس النواب على مشروع قانون، بقرار رئيس الجمهورية 333 بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي، لتطوير منظومة الزراعة وتطوير وتجميع المياه بشبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي، والتي تم توقيعها في 5 أبريل الماضي

قال النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة، ومقرر اللجنة المشتركة التي أعدت تقرير الاتفاقية، أن قيمة القرض سيتم صرفها على استصلاح 14 ألف فدان، و12 صوبة زراعية، وإنشاء 11 ألف منحل.

بدوره، أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، 4 قرارات لرئيس الجمهورية للجنة الشؤون الدستوية والتشريعية، حيث قرر إحالة قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر لتعديل اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 500 مليون دولار.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية بشأن تمويل برامج السياسات والطاقة المستدامة بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بملبغ مليار دولار، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر وجنوب السودان، بخصوص منحة مصرية لجنوب السودان للتعاون الفني لحصاد مياه الأمطار للجنة التشريعية.

فيما شهدت الجلسة العامة قيام الدكتور على عبدالعال، بدعوة النواب لزيارة أسوان على نفقته الخاصة.

جاء ذلك ردا منه على مطالبة عدد من أعضاء البرلمان بضرورة زيادة عدد النواب المرافقين للرئيس في الزيارات، وخصوصا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة أسوان، وقال «عبدالعال»: «مستعد لدعوة كل أعضاء البرلمان لزيارة أسوان وعلي نفقتي الخاصة..أنا عند كلمتي ولا أتراجع فيها».