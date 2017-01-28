شيع المئات من أهالي قرية أبومتنا، التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، مساء الجمعة، جثمان الشهيد السيد فهمي عبدالستار، المجند بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء الذي استشهد متأثرًا بإصابته أثناء مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بالعريش

تم تشيع الجثمان في جنازة عسكرية تقدمها وجية صدقي، رئيس مدينة ديرب نجم نائبًا عن المحافظ، والعميد أيمن الفقي مأمور المركز نائبًا عن مدير أمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية وأسرة الشهيد.

تشييع جنازة «شهيد العريش» بمسقط رأسه في «ديرب نجم» بالشرقية

تشييع جنازة «شهيد العريش» بمسقط رأسه في «ديرب نجم» بالشرقية

تشييع جنازة «شهيد العريش» بمسقط رأسه في «ديرب نجم» بالشرقية