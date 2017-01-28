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إنشاء مصنع لإنتاج لمبات الليد بالأقصر بتكلفة 7 ملايين جنيه
28
يناير
2017
12:25 PM
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انتهت محافظة الأقصر، السبت، من إنشاء أول مصنع لتصنيع وإنتاج لمبات الليد الموفرة للطاقة، بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الطود
وتفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، المصنع، السبت، واستمع لشرح مفصل من مسؤولي التعليم بالأقصر، عن خطة تشغيل المصنع وآليات تدريب طلاب المدرسة الثانوية الصناعية.
ووجَّه المحافظ بسرعة توصيل الكهرباء لبدء التشغيل التجريبي للمصنع، الذي تم إنشاؤه على مساحة نحو 3 آلاف م2، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.
يعمل المصنع على إنتاج لمبات ليد للمحافظة والمحافظات المجاورة، كما يساهم في توفير نحو 200 فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب الملتحقين بالمدرسة الثانوية الصناعية بالطود، ويعد إضافة لأقسام المدارس الثانوية الصناعية بمراكز الأقصر.
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