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الكشف على 3177 حالة في قافلة طبية بالأقصر
أعلن الدكتور هشام الراوي، مدير الدعم الفني بمديرية الصحة بالأقصر، عن نجاح القافلة التي أقيمت بمستشفى القرنة، برعاية ودعم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومحمد بدر، محافظ الأقصر
وقال الراوي، في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم الكشف على 3177 حالة بجميع التخصصات الطبية، كما تم إجراء 172 عملية، بالإضافة إلى 328 تنظيم أسرة، موضحا أنه تم توقيع الكشف الطبي من قبل أساتذة وأطباء كبار بجامعة الأزهر وأطباء آخرين، على كل من تقدم للقافلة، كما تم تقديم الخدمة العلاجية المجانية لكل الحالات في مختلف التخصصات (باطنة، ورمد، وأطفال، ومسالك، وجراحة، ونساء، وعظام، وأنف وأذن، وجلدية، وجهاز هضمي، وأسنان).
وأضاف أن القافلة بدأت عملها الاثنين الماضي واستمرت 4 أيام، واستهدفت الكشف الطبي على الفئات الأكثر احتياجا في المحافظة وتقديم العلاج المجاني لهم، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية لمديرية الصحة بالأقصر.
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