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سفير مصر بألمانيا يلتقي ممثلي شركات الطيران والسياحة
قابل سفير مصر لدى ألمانيا الدكتور بدر عبدالعاطي، مساء أمس السبت، في لقائين منفصلين كل من رؤساء وكبار ممثلي شركات السياحة والطيران الألماني التي تتعامل مع المقصد السياحي المصري، وممثلي عدد من الصحف والمجلات الألمانية المتخصصة في شؤون السياحة والسفر، وذلك بحضور المستشار السياحي في برلين محمد عبدالجبار
وخلال اللقاء، أحاط السفير الحضور علماً بالقرار الألماني الذي يفتح المجال مجددا أمام الانسياب الكامل لحركة التدفق السياحي الألماني إلى شرم الشيخ وسائر المنتجعات السياحية في جنوب سيناء، وبما يمكن شركات الطيران الألمانية من تسيير رحلاتها المباشرة إلى مطارات جنوب سيناء وفي مقدمتها مطارh شرم الشيخ وسانت كاترين.
وحرص السفير عبدالعاطي خلال الاجتماعين على شرح التطورات الإيجابية الكبيرة التي طرأت على إجراءات تأمين الرحلات الجوية والمطارات والمقاصد السياحية في مصر، والتزام الحكومة المصرية بتوفير أقصي درجات التأمين للسياح الألمان والأجانب الذين يزورون مصر، بما يسهم في مزيد من التدفق السياحي الألماني للبلاد، خاصة مع تزايد تنافسية المنتج السياحي المصري بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري واستمرار تقديم الخدمات المتميزة للسياح الألمان.
وذكر المستشار السياحي، خلال اللقاء، أن مصر استقبلت 655 ألف سائح ألماني خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2016، مؤكداً على وجود تطور إيجابي في عدد السياح الألمان الذين قدموا إلى مصر خلال شهر ديسمبر 2016 بالمقارنة بنفس الفترة في شهر ديسمبر 2015، بما يؤشر لتعافي السياحة الألمانية إلى مصر خلال موسم الشتاء الحالى.
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