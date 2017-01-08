تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد، ولمدة 5 أيام قبول طلبات راغبي العمل على 5 مهن بإحدي شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت برواتب تتراوح بين 400 و1200 دينار كويتي، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي