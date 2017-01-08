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جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 55 ألف قرص كبتاجون مخدر
08
يناير
2017
01:50 AM
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أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومباحث الميناء محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح السبت، إنه تم الاشتباه في سائق شاحنة متجهة إلى ميناء ضبا السعودي بها برتقال، وبتفتيش الشاحنة تبين وجود 55 ألفا و500 قرص كبتاجون، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 22 مليونا و200 ألف جنيه.
وقرر يحيى سعيد، مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة والإحالة للنيابة العامة.
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