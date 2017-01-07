-
رياضة
- إدارة المنيا تجتمع بلاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مواجهة الفيوم
- «شبشب» جائزة أفضل لاعب في إحدى مباريات الدوري الغاني
- جلسة خاصة بين العشري ومرعي تمنعه من الانتقال للأهلي خلال يناير
- محمد حلمي يحذر لاعبي الزمالك من التأخير عن مران الغد
- رسالة رئيس الزمالك للجهاز الفني واللاعبين في تدريبات الأبيض
- الدوري المصري ينتظر عودة 4 محترفين.. «تقرير»
- بالصور.. مصري يفوز بجائزة أفضل مدرب للناشئين في إنجلترا
- بالصور.. منتخب السلة يتأهل لنهائي البطولة العربية بالقاهرة
- المقاولون يبحث عن مهاجم أفريقي سوبر
- فيديو.. أبو رجيلة يوضح حيلة حمادة إمام للهروب من المران
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سائحون يزورون كنيسة الغردقة للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد (صور)
شارك العشرات من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة، السبت، في احتفالات أقباط البحر الأحمر بعيد الميلاد، حيث زاروا كنيسة الغردقة، وخضعوا للتفتيش الأمني قبل دخولهم الكنيسة
ورحب السائحون بتفتيشهم والالتزام بالتعليمات الأمنية، التي تم اتخاذها، وأكدوا أنهم متواجدون في أحد فنادق الغردقة منذ احتفالات رأس السنة، مشيرين إلى أنهم شهدوا قداس عيد الميلاد.
وأكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، في تصريحات صحفية، أن شركات السياحة وفرت أتوبيسات لنقل السائحين من الفنادق للكنيسة، وانتظارهم لحضور الاحتفالات، وأن السائحين كانوا سعداء لقضاؤهم عيد الميلاد من خلال طقوس الاحتفال المصرية.
شهد محيط الكنيسة إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة، وتم وضع بوابات إليكترونية على مدخل الباب الرئيسي للكنيسة، وتفتيش حقائب السيدات، وشارك العشرات من شباب الكشافة التابعين للكنيسة في تنظيم الدخول، لآداء للاحتفال بقداس عيد الميلاد.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)