شارك العشرات من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة، السبت، في احتفالات أقباط البحر الأحمر بعيد الميلاد، حيث زاروا كنيسة الغردقة، وخضعوا للتفتيش الأمني قبل دخولهم الكنيسة

ورحب السائحون بتفتيشهم والالتزام بالتعليمات الأمنية، التي تم اتخاذها، وأكدوا أنهم متواجدون في أحد فنادق الغردقة منذ احتفالات رأس السنة، مشيرين إلى أنهم شهدوا قداس عيد الميلاد.

وأكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، في تصريحات صحفية، أن شركات السياحة وفرت أتوبيسات لنقل السائحين من الفنادق للكنيسة، وانتظارهم لحضور الاحتفالات، وأن السائحين كانوا سعداء لقضاؤهم عيد الميلاد من خلال طقوس الاحتفال المصرية.

شهد محيط الكنيسة إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة، وتم وضع بوابات إليكترونية على مدخل الباب الرئيسي للكنيسة، وتفتيش حقائب السيدات، وشارك العشرات من شباب الكشافة التابعين للكنيسة في تنظيم الدخول، لآداء للاحتفال بقداس عيد الميلاد.

سائحون يشاركون في احتفالات عيد الميلاد بزيارة كنيسة الغردقة

سائحون يشاركون في احتفالات عيد الميلاد بزيارة كنيسة الغردقة

سائحون يشاركون في احتفالات عيد الميلاد بزيارة كنيسة الغردقة

سائحون يشاركون في احتفالات عيد الميلاد بزيارة كنيسة الغردقة