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تنفيذ ٨ مشروعات مياه وصرف صحى بالجيزة والمنيا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، انتهاء تنفيذ ٨ مشروعات مياه شرب وصرف صحى فى محافظتى الجيزة، والمنيا، منها مشروع ضخم للصرف الصحى بمدينة أطفيح بالجيزة، و٥ مشروعات صرف صحى للقرى، ومشروعان للمياه، بتكلفة إجمالية 782 مليون جنيه
وقال الوزير، فى بيان أمس، إن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، انتهى من تنفيذ مشروع صرف صحى أطفيح المتكامل، من خلال شركة المقاولون العرب، وسيتم توصيل مصدر التيار الكهربائى للمشروع خلال الأسبوعين المقبلين، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للمحطة ٣٤ ألف متر مكعب يومياً، ومن الممكن زيادتها إلى ٦٤ ألف متر مكعب.
وأضاف: «بلغت تكلفة المشروع ٤٢١ مليون جنيه، لخدمة ٥٥٠ ألف نسمة، فى مدينة أطفيح ومنشأة سليمان والحلف الشرقى وكفر حلاوة وقرية منيل السلطان، والمشروع ملحق به غابة شجرية بمساحة ٣ آلاف فدان على طريق حلوان - الكريمات».
وأشار مدبولى إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى انتهت من تنفيذ 7 مشروعات فى المنيا، منها مشروعان لمياه الشرب، هما توسعات محطة مياه بقرية المعصرة، التابعة لمركز ملوى، بطاقة ٨٦ ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة ٤٤.٧٥ مليون جنيه، وتخدم ٤٣٠ ألف نسمة، وتوسعات محطة مياه قرية قصر هور، بتكلفة ١٠٥ ملايين جنيه، بطاقة ٢٦ ألف متر مكعب يومياً لخدمة ١٣٠ ألف نسمة.
وتابع أنه تم الانتهاء من ٥ مشروعات صرف صحى بعدة قرى فى المحافظة، هى محطات صرف صحى قرية بنى أحمد الغربية، بتكلفة تقديرية 56 مليون جنيه، وقرية صفط الخمار، بتكلفة 76 مليون جنيه، وقرية شوشة بسمالوط، بتكلفة 42 مليون جنيه، وقرية القيس ببنى مزار، بتكلفة 20 مليون جنيه، وقرية كوم مطاى- بمركز مطاى، بتكلفة 17.5 مليون جنيه.
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