استقبل البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح السبت، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، وشريف فتحى وزير الطيران، أشرف العربي، وزير التخطيط، الذين قدموا التهنئة للبابا بعيد الميلاد المجيد