وبحسب بيان وزارة الداخلية، كان لقطاع الأحوال المدنية، برئاسة اللواء إيهاب عبد الرحمن، نصيب كبير من مجهودات الوزارة في تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين خلال العام المنقضي.

وجاء في بيان الوزارة أنه «في إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى علاوة على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل - كذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعاده القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت – فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن إصدار 33222468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج».

وفي مجال فحص شكاوى المواطنين، تم فحص 1033 شكوى وإزالة أسبابها، بزيادة قدرها76% وبإنخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015نظراً لعميات التحديث والتطوير، حسب بيان الوزارة.

وفي فى مجال مراعاة الحالات الإنسانية، تم تصوير 125608 مواطن بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات وإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015.

وفى مجال ضبط قضايا الأمن العام ، ضبطت أجهزة الأمن 421 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وحررت 2219 محضر للمزورين في مستندات بطاقات الرقم القومي، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015.

وحررت أجهزة الأمن، 1319 محضر للمزورين في مستندات لتزويج القاصرات، بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015.

وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة تم تحرير 526 محضر للمخالفين، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.

وفى مجال الانتحالات، تم تحرير 388 محضر للمخالفين، بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015، فيما ضُبط 2825 من الكتبة العموميين بدون ترخيص، لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بزيادة قدرها 265% مقارنة بعام 2015.

وحرر قطاع الأحوال المدنية 634 محضرا للمتعمدين إغفال البيانات الصحيحة، بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015، و5057 محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند إستخراج بطاقة الرقم القومى، بزيادة قدرها 193% مقارنة بعام 2015، فيما ألقت القبض على 4 سجناء هاربين، حسب بيان «الداخلية».

كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل عدد 68 سجل وموقع ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لإستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لإستخراج بطاقات الرقم القومى دون إستخراج مصدرات القطاع المميكنة، وإفتتاح 44 موقع جديد خاص بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين، حسب بيان الوزارة.

كما أشارت إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من إستخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وكانت المرحلة الأولى إفتتاح وتشغيل الخدمة بعدد 500 مكتب بريد.