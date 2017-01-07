استقبل البابا تواضروس الثاني، البطريرك جريجوريوس الثالث لحام، بطريرك الروم الكاثوليك الملكيين، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد وقال البطريرك، في كلمته، إن الكنيسة القبطية أكثر رعوية، مستشهدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر بها أكثر وحدة وطنية، وهي نموذج للعالم أجمع، وتابع: «نصلي من أجل السلام في مصر وسوريا»