قام اللواء مختار السنباري مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح وعدد من قيادات المديرية بزيارة الاخوة الاقباط لمشاركتهم وتهنئتهم باعياد الميلاد وإظهار مدى الترابط والتآخي وعدم التفرقة واللحمة الوطنية بين كافة طوائف الشعب المصري

شارك في الزيارة لحضور قداس عيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء عدد من القيادات الامنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة برئاسة السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن محافظ مطروح .

وقام الأب بيجيمى الانبا بولا راعى كنائس مطروح بتلاوة قداس عيد الميلاد ورحب بالضيوف المسلمين وقيادات المحافظة وشكر الأمن بالمحافظة وعلى رأسهم مدير امن مطروح على تامين وحماية القداس وأقباط مطروح ليخرج العيد في شكل طيب .