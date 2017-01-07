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محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ترخيص الـ«توك توك»: مصادرة وغرامة للمخالفين
07
يناير
2017
09:00 AM
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شدد هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، على سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بترخيص مركبات التوك توك باعتباره وسيلة انتقال عشوائية تهدد أمن وسلامة المجتمع
وقال «عبدالباسط»، في تصريحات صحفية، السبت، إنه في حالة ضبط توك توك يسير بدون ترخيص يتم تسليمه فورًا للمرور وإلزام صاحبه بدفع 100 جنيه غرامة عن كل يوم يتواجد به (التوك توك) بحيازة إدارة المرور، على أن توضع هذه المبالغ في حساب صندوق الخدمات وتخصيص 25% حافز لرجال المرور المنوط بهم ضبط تلك المركبات.
وأشار المحافظ إلى أنه في حالة استمرار التوك توك شهرًا كاملاً بحوزة المرور دون ترخيص أو استلام فلا يتم ترخيصه ويتم مصادرته نهائيًا.
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